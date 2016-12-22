Rıdvan Dilmen’in annesi son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen’in annesi Makbule Dilmen, Aydın'ın Nazilli İlçesinde kılınan cenaze namazı sonrası Eğriboyun Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan ile iş, spor ve sanat dünyasının tanınmış isimlerinin de katıldığı cenaze töreninde, Dilmen ailesi taziyeleri kabul etti.

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