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Saki Kanatlar Türkiye şampiyonu

Bilardo'da Türkiye Şampiyonası'nın ilk kazananları belli oldu. Saki Kanatlar 14+1 pool bilardoda şampiyon oldu.
12:4022 Aralık 2016
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Saki Kanatlar Türkiye şampiyonu

Halk arasında Amerikan diye bilinen, camianın cepli bilardo diye adlandırmaya başladığı 14+1 pool bilardoda Saki Kanatlar birinci olurken, Melih Dağaş klasmandaki 2.’liğini korudu. Mehmet Bakıcı 3., Ferdi Özdemir de 4. oldu. 9 top müsabakaları ise devam ediyor.

Türkiye 3 bant bilardo ve 9 top pool bilardo final etabında sona yaklaşılıyor. Edirne Belediyesi’nin katkılarıyla Margi Otel’de düzenlenen Türkiye Bilardo Şampiyonası final etabında 32 sporcu ile başlayan 3 bant finallerinde grup maçları tamamlandı ve son 16 maçları başladı. 4 masada aynı anda oynanan müsabakalarda bu akşam çeyrek final maçları da tamamlanmış olacak. Yarı final maçları ve final maçı ile Türkiye Şampiyonası yarın sona erecek.

Etiketler
bilardo Saki Kanatlar
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