Sivasspor’da hedef şampiyonluk

TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'da futbolcular öğrenciler ile söyleşide buluştu. Takım kaptanı Adem Koçak lige kötü başlamalarına rağmen son haftalarda iyi bir çıkış yakaladıklarını belirterek, hedefin şampiyonluk olduğunu söyledi.

Sivasspor’da futbolculardan Adem Koçak, Burhan Eşer, Ziya Erdal ve Joan Oumari Şehit Muhammet Onur Demir Anadolu Lisesi öğrencileriyle söyleşide buluştu. Öğrenciler futbolcuları tezahüratlar ve meşalelerle karşılayarak sevgi gösterilerinde bulundu. Okulun çok amaçlı toplantı salonunda öğrencilerle bir araya gelen futbolcular soruları yanıtladı.

Adem Koçak: “Hedefimiz şampiyonluk”

Sezona başlarken hedefi şampiyonluk olarak belirlediklerini söyleyen orta saha oyuncusu Adem Koçak, “Sezona iyi başlamadık. Son haftalarda iyi gidiyoruz. İnşallah sezon sonuna kadar bu performansı devam ettiririz. Biz size sezon sonu şampiyonluk sözü veriyoruz. İnşallah şampiyonluğu hep beraber kutlayacağız. Biz şampiyon olacağız. Ama taraftarlarımızı da tribüne bekliyoruz. Bizi desteklesinler yalnız bırakmasınlar” dedi.

Ziya Erdal: “İnşallah şampiyonluğa ulaşırız”

Geçen sezon istenmeyen bir süreç yaşandığını söyleyen Ziya Erdal ise, “Biz yıllardır Süper Lig’de oynamış ve şampiyonluğa oynamış bir takımız. Avrupa’ya gitmiş bir takımız. Geçen sezona kötü başladık. 3 tane hoca değişikliği oldu. Tutmadı bir türlü ama oynadığımız futbolun karşılığını alamadık, sonuca yansıtamadık. Kötü bir sonuçla küme düştük. Bu sene hedefimiz tekrardan Süper Lig’e çıkmak bunu da başaracak güçteyiz. İnşallah ligin bitmesine haftalar kala şampiyonluğa ulaşırız. Tekrardan Sivasspor’u Süper Lig’de izletiriz” diye konuştu.Lübnanlı stoper Joan Oumari ise takımda iyi bir arkadaşlık ortamı olduğunu ifade ederek, şampiyon olarak Süper Lig’e çıkmak istediklerini söyledi.