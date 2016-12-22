Slaven Bilic ve Didier Drogba geliyor

Jan Olde Riekerink’in yetersizliği sonucu Galatasaray, West Ham United’ın yollarını ayırmasını beklediği Slaven Bilic’i gündemine aldı. ABD’de Montreal Impact ile sözleşmesi biten Didier Drogba’ya da teklif yapılacak.

Galatasaray, şampiyonluk yarışında şansını sürdürse de oynanan futbol ve Teknik Direktör Jan Olde Riekerink'in her geçen gün yetersizliğinin ortaya çıkması yönetimi harekete geçirdi. Galatasaray, öncelikli olarak West Ham United'da bu sezon beklenen performansı sergileyemeyen ve yolların ayrılması gündemde olan Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic'i listenin ilk sırasına yazdı. Hırvat teknik adamın da sarı-kırmızılıların teklifine olumlu yaklaşıp tekrardan Türkiye'de çalışmaya yeşil ışık yakabileceği belirtiliyor.

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Yönetimin diğer bir hedefi ise Didier Drogba… Galatasaray’da oynadığı dönemde taraftarın sevgilisi olan yıldız futbolcunun, ABD kulüplerinden Montreal Impact ile sözleşmesi sona ermişti. Sarı-kırmızılı yönetim, Drogba'yı “Gel yarım devre bizimle futbol oyna, daha sonra da yeni sezonda Slaven Bilic'in yardımcılığını yap” diyerek ikna etmeye çalışacak. Galatasaray, Hırvat çalıştırıcı takımın başına gelmese bile Fildişili futbolcuyu devre arasında takıma kazandırmak için her yolu deneyecek.