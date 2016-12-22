Sow Fenerbahçe’den gitmek istemiyor

Moussa Sow, Fenerbahçe yönetiminden bonservisinin alınmasını istedi ve ekledi: "Burada mutluyum ve burada kalmak istiyorum."

Çin Ligi kulüpleri, Sow'u transfer etmek istiyor. Ancak Senegalli golcü, bonservisinin bulunduğu Al Ahli kulübüne, kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediğini, Çin'e gitmek gibi bir düşüncesinin olmadığını söyledi.

“Türkiye'de mutluyum ve burada kalmak istiyorum” diyen tecrübeli futbolcu, F.Bahçe yönetiminden de kulübünden bonservisini almasını istedi.

Performansıyla son dönemde sürekli eleştirilen Volkan Şen ile hocası Advocaat yakından ilgileniyor. Hollandalı çalıştırıcı, öğrencisine, “Saha içindekimücadelendenmemnunumancak performansın yeterli değil, çok fazla bireysel oynuyorsun. Bunu aşıp takımoyununa yönelirsen, sahanın en önemli aktörlerinden birisi olursun. Gol atmayı düşünmekten çok asistlerinle öne çıkarsan her şey daha da iyi hale gelecek” dedi.