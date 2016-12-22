Trabzonspor 5-0 Kızılcabölükspor

Trabzonspor, 3. Lig ekibi Kızılcabölükspor'u zorlamadan 5-0 mağlup ederek gruptaki ilk galibiyetini aldı.

Ziraat Türkiye Kupası H Grubu’nda Trabzonspor, Kızılcabölükspor’u konuk etti. Hüseyin Avni Aker Stadı’nda oynanan mücadeleyi bordo-mavili takım 5-0 kazandı.

Trabzonspor’un galibiyet gollerini 10. dakikada Mustafa, 30’da Güray, 35’te Abdülkadir ve 61 ile 85. dakikalarda Yusuf Yazıcı kaydetti.

3. Lig ekibini zorlanmadan mağlup eden bordo-mavililer, 4 puana yükseldi. Kızılcabölükspor ise puansız son sırada yer aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada Yusuf Yazıcı'nın sol kanattan yaptığı ortaya kale sahası önünde bulunan Mustafa Yumlu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin solundan filelere gitti. 1-0

30. dakikada Yusuf Yazıcı'nın pasında topla birlikte ceza sahasına giren Güray Vural'ın aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

35. dakikada Güray'ın ceza sahası içine ortasında Yusuf Yazıcı topuğuyla meşin yuvarlağı Abdulkadir'in önüne bıraktı. Abdulkadir düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi. 3-0

61. dakikada ceza sahası sağ çaprazında Mühittin Tekin’in Bero’yu düşürmesi sonucu karşılaşmanın hakemi Özgür Türkalp penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Yusuf Yazıcı meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 4-0

84. dakikada Suk ortasında Okay’ın kafayla indirdiği topu önüne alan Yusuf Yazıcı düzgün bir vuruş meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 5-0

Stat: Avni Aker

Hakemler: Özgünç Türkalp, Osman Karakaş, Ömer Tevfik Özkoç

Trabzonspor: Esteban, Zeki Yavru, Jan Durica, Mustafa Yumlu (Mustafa Akbaş dk. 75), Güray, Abdülkadir Ömür (Yusuf Erdoğan dk. 85), Bero (Okay dk. 75), Aytaç Kara, Yusuf Yazıcı, Castillo, Suk

Kızılcabölükspor: Abdullah Nanim, Semih, Tayfun Sabri, Mustafa Altun (Cihat dk. 61), Kerim Bölük, Ramazan, Özer Ercili, Taygun Vurgun, Reha Yaylı (Mühittin Tekin dk. 46), Emir Can Sayar, Fatih Arat (Emre dk. 74)

Goller: Mustafa Yumlu (dk. 10), Güray Vural (dk. 30), Abdulkadir Ömür (dk. 35), Yusuf Yazıcı (dk. 61 pen. ve 85) (Trabzonspor)

TRİBÜNLER BOŞ KALDI

Trabzonspor taraftarları, Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 3’üncü hafta mücadelesinde Kızılcabölükspor ile oynanan maça beklenen ilgiyi göstermedi. Avni Aker Stadı’nda tribünlerin büyük bölümünün boş olduğu görülürken, bir kaç Kızılcabölükspor taraftarı da kendilerine ayrılan tribünde yerlerini alarak takımlarına destek oldular.