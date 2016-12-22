Türkiye dünya sıralamasında yerini korudu

FIFA’nın aralık ayı dünya sıralaması açıklanırken, Türkiye 851 puanla 24. sıradaki yerini korudu.

FIFA aralık ayı dünya sıralaması açıkladı. FIFA'nın resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Türkiye 851 puanla bir önceki aydaki sıralaması olan 24. sırada yer aldı. Listenin ilk 3'ü değişmezken, Arjantin 1634 puanla 1., Brezilya 1544 puanla 2., Almanya ise 1433 puanla 3. sırada yer aldı.

A Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu’ndaki rakiplerinden Hırvatistan 1103 puanla 14., İzlanda 889 puanla 21., Ukrayna 804 puanla 30., Finlandiya 368 puanla 94. ve Kosova ise 135 puanla 165. sırada olduğu açıklandı.

Aralık ayı sıralamasında en fazla yükselişi 9 sıra yükselerek 92. sıraya yerleşen Ruanda yaparken, en fazla düşüşü ise 26 basamak gerileyerek 151. sırada yer alan Küba yaşadı.

FIFA aralık ayı dünya sıralamasında ilk 10’daki ülkeler şöyle:

1 – Arjantin: 1634

2 – Brezilya: 1544

3 – Almanya: 1433

4 – Şili: 1404

5 – Belçika: 1368

6 – Kolombiya: 1345

7 – Fransa: 1305

8 – Portekiz: 1229

9 – Uruguay: 1187

10 – İspanya: 1166