Ufuk Sarıca: Savunmayla kazandık

Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Ufuk Sarıca, AEK Athens galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, "Çok iyi savunma yaparak kazandığımız bir maç oldu" dedi.

Beşiktaş Sompo Japan FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu 10. Hafta maçında evinde ağırladığı Yunan temsilcisi AEK Athens'i 82-68 mağlup etti. Karşılaşmanın sonunda Başantrenör Ufuk Sarıca basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.“İyi savunma yaptık”

Savunmada istedikleri sertliğe kavuştuklarını belirten Sarıca, “Çok iyi savunma yaparak kazandığımız bir maç oldu. AEK önemli oyuncuları olan bir takım. Maçın bir bölümü hariç hücumda da iyi iş çıkardık. Hedeflerimiz doğrultusunda bizi grupta birinci veya ikinci bitirebilecek galibiyeti aldık. Çok kontaklı ve iyi savunma yaptık. Sezonun en önemli bölümünde istediğimiz sertliğe kavuşmuş durumdayız. Bu yüzden mutluyuz” ifadelerine yer verdi.

“Sonuna kadar mücadele eden takıma saygı bekliyorum”

Sarıca, taraftar sayısının az olmasına sitem ederek, şunları aktardı:

“Bu takım Spor Toto Basketbol Süper Ligi’nde 2., Şampiyonlar Ligi’nde de grup birincisi. Çok kısa sürede arka arkada galibiyetleri alıyoruz. Takımım daha fazla saygıyı ve ilgiyi hak ediyor. Bugün taraftar anlamında hayal kırıklığına uğradım. Salonu hınca hınç dolu bekliyordum. Salonumuzu maalesef dolduramıyoruz. Sonuna kadar mücadele eden takıma saygı bekliyorum.”

Stimac: “Her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz”

Siyah-beyazlı basketbolcu Stimac, önemli bir galibiyet aldıklarını ve galibiyetten dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, “AEK gruptaki en kuvvetli takımlardan biri. Birçok oyuncuyu daha önceden tanıyordum. Bizim için çok önemli bir galibiyet oldu ama hemen bunu unutup Gaziantep maçına odaklanmamız gerekiyor. Şu aşamada her maç çok önemli. Her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz” dedi.