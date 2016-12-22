Vodafone Arena’da Şehitlere Saygı Yıldızlar Karması maçı

Şehitlere Saygı maçı ile Spor Toto Süper Lig'in Yerli ve Yabancı yıldız futbolcular bir araya geldi. Şehitlere Saygı Yıldızlar karması maçından elde edilen bütün gelir Beşiktaş ve Kayseri'de yaşanan hain terör saldırısında hayatını kaybeden tüm şehit ailelerine bağışlanacak. Gollerden sonra asker selamının verildiği maçı Yerli Yıldızlar 4-3 kazandı.

TFF ve Kulüpler Birliği Vakfı’nın, Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlediği ve tüm geliri şehit ailelerine bağışlanacak “Şehitlere Saygı Maçı”nda Yerli Yıldızlar Karması, Yabancı Yıldızlar Karması’nı 4-3 yendi.

Organizasyonda yer alan bütün futbolcuların forma giydiği maç, 30’ar dakikalık iki devre halinde oynandı. Karşılaşmada Yerli Yıldızlar Takımının gollerini , 23. dakikada penaltıdan Emre Belözoğlu, 35. dakikada Selçuk Şahin, 43. dakikada Mehmet Akyüz ve 51. dakikada Selçuk İnan attı. Yabancı Yıldızlar Takımının gollerini ise 37. dakikada Josef de Souza, 48 ve 52. dakikalarda Kweuke attı.

GOLLERDEN SONRA ASKER SELAMI

Karşılaşmada atılan gollerden sonra bütün futbolcular, “asker selamı” verdi. İki takım futbolcuları, atılan 7 golde de yan yana gelip tribünlere asker selamı vererek ortak hareket etti. Futbolcuların bu hareketine FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır da katıldı. Maçı yöneten Çakır da gollerden sonra futbolcuların yanına giderek asker selamı verdi.

Son dönemde yaşanan terör olayları karşı Spor Toto Süper Lig’de forma giyen yerli ve yabancı futbolcuların katıldığı “Yıldızlar Karması” dayanışma maçı organizasyonu BJK Vodafone Arena’da yapıldı. Mücadeleyi yerli futbolcular 4-3 kazandı.

Cumhurbaşkanlığının himayesinde, Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği Vakfı ve Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim’in koordinasyonunda yapılan maçta elde edilecek tribün gelirleri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı aracılığıyla terör saldırılarında şehit ve gazi olanların ailelerine bağışlanacak.

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Karşılaşma öncesi İstaklal maçı ve saygı duruşunun ardından şehitler için okunan Kuran-ı Kerim’in ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir konuşma yaptı. Ardından Şehitlerimizin çocukları, Yıldızlar Karması oyuncuları, Teknik Direktörler, TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve kulüp başkanları, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte sahaya çıktı ve hep birlikte İstiklal Marşı tekrar söylendi. Çekilen hatıra fotoğrafının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın maçın başlama vuruşunu yaptı. Ardından Beyaz forma ile mücadele eden Yabancı Yıldızlar ile kırmızı forma ile oynayan Yerli Yıldızlar maçı başladı.

ŞEHİT AİLELERİ TRİBÜNDE

Maçı izlemeye şehit aileleri de geldi. Otabüslerle gelen şehit yakınları protokol girişinden stada giriş yaptı. Spor klubü başkanları da bir otobüs ile stada geldi.

SIKI GÜVENLİK ÖNLEMİ

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı stad çevresinde iki ayrı arama noktası oluşturuldu. İlk arama noktasında, üst araması yapıldı. Stad girişinde kurulan ikinci arama noktasında da, bir aramadan daha geçirilenler içeriye alındı.

50 MİLYON 630 BİN LİRA TOPLANDI

“Şehitlere Saygı Yıldızlar Karması” dayanışma maçı vesilesiyle, şehit aileleri için 50 milyon 630 bin Türk Lirası toplandı.

Vodafone Arena’da düzenlenen Şehitlere Saygı maçı öncesi Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç, TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim’de açıklamalarda bulundu.

BAKAN KILIÇ: “ASLA ONLARA BU FIRSATI VERMEYECEĞİZ”

Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç, terör karşısında sporun birleştirici gücüne vurgu yaparak, terör örgütlerinin amacına ulaşamayacağını belirterek, “Dünyadaki hiçbir ülke 30’a yakın statla tesisleşme hamlesi içinde olmadı. Bunlar, kararlılıkla devam edecek. Terörün, hainlerin istediği, bizim birbirimize düşmemiz, yatırımları durdurmamız ve gelecek yürüyüşümüzdeki umudumuzu kırmaktır. Asla onlara bu fırsatı vermeyeceğiz.” açıklamasında bulundu.

Yıldırım Demirören: Son olaylar, futbol ailesini de bir araya getirmiştir TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye’yi bölmek isteyenlerin amacına ulaşamayacağına vurgu yaparak, şunları kaydetti: “Son olaylar, futbol ailesini de bir araya getirmiştir. Futbol ailesi olarak duruşumuzun, birlik ve beraberliğimizin örnek oluşturduğuna inanıyorum.”

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, vatan uğrunda hayatlarını kaybedenler için vatandaşlık ve vicdani sorumluluklarını yerine getirmek zorunda olduklarını bildirdi. Şehitlerin emanetlerini korumanın vazifeleri olduğunu anlatan Terim, şöyle devam etti:

“Şehitlerimizin emanetlerini koruyup, onları kollayarak, sadece vatandaşlık değil vicdani görevlerimizi de yerine getirmek zorundayız. Bu caniliği yapanların ve bunda payı olanların, inandıkları her neyse onun içinde boğulmalarını diliyorum.”

FUTBOLCULAR, POLİS ÜNİFORMALI ÇOCUKLARLA SAHAYA ÇIKTI

Futbolcular, maçtan önceki seremoniye polis üniformalı çocuklarla çıktı. Organizasyona katılan bütün futbolcular, seremoniye çocuklarla birlikte katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da seremonide, bakanlar, yöneticiler, teknik direktörler, futbolcular ve polislerle birlikte poz verdi. Seremonide yer alan çocuklar daha sonra protokol tribününde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanına giderek Erdoğan, fotoğraf çektirdi.

MAÇI CÜNEYT ÇAKIR YÖNETTİ

“Şehitlere Saygı Maçı”nı FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetti. Türkiye’nin uluslararası arenada en kariyerli hakemi Çakır, bu önemli gecede düdük çalarak organizasyona destek oldu. Çakır’ın yardımcılıklarını Tarık Ongun, Bahattin Duran, dördüncü hakemliğini ise Hüseyin Göçek yaptı.

DEV TÜRK BAYRAĞI AÇILDI

Vodafone Arena’da açılan dev Türk bayrağı açıldı. Doğu Tribünü’nde açılan Türk bayrağının üzerinde resmedilen stadın üstünde Genelkurmay Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün logosu bulundu. Sol üst kısmında Cumhurbaşkanlığı forsunun yer aldığı bayrağın üzerinde ise “Devlet Millet El Ele Hep Beraber Tribüne” yazısına yer verildi.

BAŞLAMA VURUŞU CUMHURBAŞKANI’NDAN

Yıldızlar Karması Şehitlere Saygı maçı öncesi Süper Lig'in 18 takımının teknik direktörleri polislerle birlikte sahanın ortasında poz verdi. Futbolculardan ilk önce Galatasaraylı Wesley Sneijder, polis üniforması giymiş çocuklarla sahaya çıktı. Ardından diğer futbolcularda aynı şekilde Hollandalı futbolcuya eşlik etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, teknik direktörlerle, futbolcularla, polislerle ve çocuklarla tek tek tokalaşarak kısa süreli sohbet etti. Daha sonra protokol, futbolcular, teknik direktörler hep birlikte poz verdi. Ardından Recep Tayyip Erdoğan, polislerle fotoğraf çektirdi. Yıldızlar Karması şehitlere saygı maçında başlama vuruşunu Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Karşılaşma 4-3’lük skorla Kırmızı Takım’ın üstünlüğüyle sona erdi.