Antalyaspor ile Kasımpaşa ligde 11. randevuda

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Antalya’da, İstanbul temsilcisi Kasımpaşa ile ligde 11. kez karşı karşıya gelecek.

Spor Toto Süper Lig’de 16 hafta sonunda 5 galibiyet, 4 beraberlik, 6 yenilgi sonucu topladığı 19 puanla ligde 9. sırada bulunan Antalyaspor, Kasımpaşa ile ligde 11. kez karşılaşacak. Daha önce 10 kez karşılaşan iki takımın maçlarında Antalyaspor 4 galibiyet, 4 beraberlik, 2 yenilgi aldı. Antalya'da oynanan 5 maçta ise kırmızı-beyazlı takım, Kasımpaşa'ya karşı 3 galibiyet, 2 beraberlik alırken, yenilgi yüzü görmedi. Ligde ilk kez 2009-2010 sezonunda Antalya'da karşılaşan iki takımın maçında sahadan Jedinak ve Veysel Cihan'ın golleriyle 2-0 ayrılan Antalyaspor oldu. İki takım 2011 yılında bir kez de hazırlık maçında karşılaştı. Mücadeleden 1-0 İstanbul temsilcisi Kasımpaşa galip ayrıldı.

10 maçta 22 oyuncu gol attı

Oynanan 10 maçta Antalyaspor rakibine 16 gol atarken, kalesinde ise 13 gol gördü. İki takım arasında oynanan 10 resmi maçta tam 22 oyuncu gol atma başarısı gösterirken, en çok golü atan oyuncu ise, 6 sene Antalyaspor'da forma giyen ve 2013-2014 yılında takımdan ayrılan Tita oldu. Tita, takımı adına Kasımpaşa ağlarına 4 gol gönderme başarısı yakaladı. Tita'yı ise attıkları 2'şer golle, Veysel Cihan, Lamine Diarra ve Kalu Uche takip etti.

İki takımın en gollü geçen maçları ise 2010-2011 ve 2012-2013 sezonlarında Spor Toto Süper Lig'de oynanan ve toplamda 5 golün atıldığı karşılaşmalar olarak kayıtlara geçti. Antalyaspor ile Kasımpaşa'nın 2 maçı 3-2'lik skorlarla sona erdi.

Zeki Yıldırım ve Charles cezalı

19 puanla ligde 9. sırada yer alan Antalyaspor'da Bursaspor maçında gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düşen Zeki Yıldırım ve Brezilyalı orta saha oyuncusu Charles forma giyemeyecek. İki oyuncunun yerine Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın, Yekta Kurtuluş ve Makoun'a görev vermesi bekleniyor. Öte yandan Fenerbahçe maçında sarı kart görerek Bursaspor maçında cezalı duruma düşen Diego Angelo'nun Kasımpaşa maçında sahadaki yerini alması bekleniyor.

Kasımpaşa maçı öncesi Antalyaspor'da 4 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Kırmızı-beyazlılarda Kasımpaşa maçında Motta, Chico, Danilo ve M'billa sarı kart görmeleri halinde ikinci yarının ilk haftasında oynanacak olan Gaziantepspor maçında cezalı duruma düşecekler.