Antalyaspor’da bir ayrılık daha

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Ahmet Aras’ın sözleşmesini karşılıklı fesih etti. Aras, kırmızı-beyazlık kulüpten ayrılan 3. futbolcu oldu.

Antalyaspor, Abdel Diarra ve Şahin Aygüneş'in ardından Ahmet Aras ile de karşılıklı olarak yollarını ayırdı. 29 yaşındaki forvet oyuncu sezon başında Portekizli Teknik Direktör Jose Morais tarafından 28 kişilik kadroya alınmamıştı. 2014-2015 sezonunun devre arasında Sivasspor'dan transfer edilen forvet oyuncusu Aras, kırmızı-beyazlı formayı 17 kere terletirken 6 gol atma başarısı gösterdi. 29 yaşındaki forvet oyuncusu Ahmet Aras, 2015-2016 sezonunda PTT 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'a kiralık gönderildi. Sezon başında takıma geri dönen Ahmet Aras'ın sözleşmesi 31 Mayıs 2017'de sona eriyordu. Deneyimli forvet oyuncusunun PTT 1. Lig ekiplerinden taliplerinin olduğu öğrenildi.