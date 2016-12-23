‘Barcelona Arda Turan’ı satmayı düşünüyor’

İspanyol El Mundo Deportivo Gazetesi, Barcelona'nın sportif ve ekonomik gerekçelerle Arda Turan'ı satmayı düşündüğünü yazdı. Gösterdiği üstün form ile eski değerini geri kazanan 29 yaşındaki futbolcu hakkında yazılan bu haber şaşkınlık yarattı.

İspanya’da Arda Turan gündemden düşmüyor. İspanyol El Mundo Deportivo Gazetesi, 29 yaşındaki yıldızın bu sezonki formu ile birlikte Çin ve Avrupa kulüpleri için cazip bir seçenek haline geldiğini yazdı.

Form grafiği açısından Arda’nın Messi ve Suarez’den sonra geldiğini ifade eden gazete, Türk futbolcunun devre arasında veya yaz transferinde kullanılabileceğini yazdı.

Real Madrid maçında yaptığı hata dışında Arda Turan’ın kusursuz bir ilk yarı geçirdiğine vurgu yapılırken, “Arda Atletico Madrid’den niçin transfer edildiğini kanıtladı. Artık adı diğer kulüplerce daha sıkça anılıyor. Daha 30 yaşına girmedi. Premier Lig ve Bundesliga için iyi bir seçenek. Barcelona sportif ve ekonomik gerekçelerler Arda’yı satmayı düşünüyor. Bu kararda oyuncunun isteği de ön planda olacak” ifadelerine yer verildi.

Bu sezon çıktığı 19 maçta 11 gol atan ve 7 asist yapan milli futbolcumuz, geçen sezon yaşadığı talihsizliklerin üstünü örterek yeni bir sayfa açtı. Şampiyonlar Ligi’ndeki Borussia Mönchengladbach maçında 3 gol ve 1 asistlik katkı yaparak dünya futbolunun gündemini çeken başarılı futbolcu, Barcelona’dan ayrılmayı ise kesinlikle düşünmüyor.

AMKSPOR / DIŞ HABERLER

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