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24 Aralık 2016 19:00
BEŞİKTAŞ
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Beşiktaş, Gaziantepspor maçına hazır

Lige verilecek ara öncesinde Gaziantepspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, çalışmalarını tamamladı.
22:0923 Aralık 2016
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Beşiktaş, Gaziantepspor maçına hazır

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Gaziantepspor ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman ısınma, stretching ve istasyon çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman taktik programının yer aldığı çalışmalar ve tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ile sona erdi.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Gaziantepspor ile yarın karşılaşacak. Vodafone Arena'da oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak

Etiketler
beşiktaş spor toto süper lig
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