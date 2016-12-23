‘Çılgın’ Joey Barton’dan 1260 maça bahis!

İngiltere Futbol Federasyonu, Joey Barton'ı son 10 yılda toplam 1260 maça bahis oynamakla suçluyor.

İngiltere’de saha içi ve saha dışı yaptığı olaylı hareketlerle ‘futbolun yaramaz çocuğu’ olan Joey Barton’ın başı bu kez çok büyük belada!

İngiltere’de yayın yapan Sky Sports kanalının haberine göre, 34 yaşındaki Barton 10 yıl içerisinde 1260 ayrı futbol maçına bahis yaptı. Ekim ayında 44 maça bahis oynadığı için soruşturma açılan Joey Barton, futbol oynamaya devam etmişti. Ancak soruşturmanın derinleşmesinin ardından İngiltere Futbol Federasyonu, Barton’ın hiç masum olmadığını ortaya çıkardı.

5 Ocak 2017’ye kadar savunma hakkı olan Barton, geçtiğimiz günlerde Burnley’e imza atmıştı. İngiliz futbolcu kariyerinde Manchester City, Newcastle United, Marsilya, QPR, Rangers formalarını giydi.