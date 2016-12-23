Emmanuel Emenike’de son durum

Fenerbahçe’de kadro dışı kalan ve kendisine kulüp bulması söylenen Emmanuel Emenike'ye eski kulübü Spartak Moskova’nın dışında talip çıkmadı.

Fenerbahçe'de kadro dışı Emmanuel Emenike, kendisine kulüp arıyor. Fanatik’in haberine göre Nijeryalı oyuncuya eski kulübü Spartak Moskova'nın dışında talip çıkmadı. Ancak Rus ekibi de 29 yaşındaki futbolcuyu B planı olarak görüyor. İtalyan ve Rus basınında çıkan haberlere göre Spartak, rotayı Luiz Adriano'ya çevirdi. Milan forması giyen Brezilyalı oyuncunun menaceri Dimitri Seluk, bu transferin gerçekleşebileceğini söyleyerek, “Eğer Luiz Adriano, Rusya'ya giderse bu ligin yıldızı olur” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe`de Gabriel Barbosa sürpriziFenerbahçe yönetimi, Teknik Direktör Dick Advocaat'ın takımdan gönderilmesi yönünde rapor verdiği Emmanuel Emenike'nin yerine Inter'de fazla forma şansı bulamayan Gabriel Barbosa'yı sezon sonuna kadar kiralamak için teklifini yaptı.İlgili Haberi Oku

Spartak Moskova, Sambacı'ya imza attırırsa Emenike'den vazgeçecek. Eğer Nijeryalı forvete başka talip çıkmazsa, sezonu Fenerbahçe'de tamamlayacak ve haziranda boşa çıkacak.