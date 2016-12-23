Eskişehirspor 3 puanı penaltıyla kaptı

Eskişehirspor, Büyükşehir Gaziantepspor'u kötü zemin ve boş tribünler önünde oynanan maçta 1-0 yenerek zirve yarışını sürdürdü.

TFF 1. Lig’in 16. haftasının açılış mücadelesinde Eskişehirspor, Büyükşehir Gaziantepspor’u deplasmanda Erkan Zengin’in 67. dakikada attığı penaltıyla 1-0 mağlup etti. Ayrıca maçında 81. dakikasında da konuk takımın kalecisi Boffin, Muhammet’in kullandığı penaltıyı kurtarmayı başardı. Bu sonucun ardından Eskişehirspor 28 puana yükselirken, Büyükşehir Gaziantepspor 18 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada savunmanın arkasına atılan uzun topla buluşan Gökhan Sazdağı şutunu çekti. Kaleci Boffin meşin yuvarlağı kurtardı.

39. dakikada sol kanattan gelişen atakta Erkan pasını Tarık’a çıkardı. Bu oyununun sol çaprazdan şutunda top direğin üstünden az farkla auta gitti.

47. dakikada ev sahibinde Himmet’in ara pasında topla buluşan Kalu ceza sahası içerisinde şutunu gerçekleştirdi. Meşin yuvarlak kale direğini yanından az farkla auta gitti.

57. dakikada ev sahibinin geliştirdiği atakta Kalu ceza sahası dışında pasını Gökhan Alsan’a çıkardı. Gökhan Alsan’ın vuruşunda top kaleci Boffin’den döndü.

63. dakikada defanstan atılan uzun topu Bruno kafayla Ofoedu’ya indirdi. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Stackhowiak son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

67. dakikada konuk ekibin kazandığı penaltı sonucu topun başına geçen Erkan kaleci ve topu ayrı köşelere göndererek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

81. dakikada Gökhan Alsan’ın kazandırdığı penaltı sonucunda topun başına geçen Muhammet Reis’in vuruşunda kaleci Boffın yatarak topu kornere çeldi.

Stat: Kamil Ocak

Hakemler: Bülent Yıldırım, Baki Tuncay Akkın, Uygar Bebek

Büyükşehir Gaziantepspor: Stackhowiak, Ramazan Kahya, Gökhan Alsan, Ahmet, Murat Ceylan, Himmet, Gökhan Sazdağı (Kojıc dk. 79), Erdal, Ekigho (Marinkovic dk. 70), Kalu, Okan (Muhammet Reis dk. 46)

Eskişehirspor: Boffin, Dorukhan, Tarık, Akaminko, Hasan, Uğur, Hürriyet, Erkan (Meye dk. 90), Ofoedu (Murat Uçar dk. 85), Ramazan Övüç (Semih dk. 90), Bruno

Gol: Erkan (dk. 67 pen.) (Eskişehirspor)

Sarı kartlar: Gökhan Alsan (Büyükşehir Gaziantepspor), Ramazan Övüç, Akaminko (Eskişehirspor)