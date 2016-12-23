Fenerbahçe, CSKA Moskova’yı Rusya’da devirdi

Fenerbahçe, geçen sezon Euroleague finalinde kaybettiği CSKA Moskova'yı bu kez Rusya'da bozguna uğrattı! Temsilcimiz uzatmaya giden maçı 95-79 kazandı.

Euroleague’in 14. haftasında Fenerbahçe, Rus devi CSKA Moskova ile deplasmanda karşılaştı. Megasport Arena’da oynanan mücadeleyi temsilcimiz uzatma periyodunda 95-79’luk skorla mağlup etti. Bu arada sarı-lacivertliler, CSKA Moskova’nın kendi sahasındaki 17 maçlık yenilmezlik serisine de son verdi.

Düşük tempoda başlayan mücadelede CSKA ilk periyodu 10 farkla önde tamamladı. Sarı-lacivertliler ise ikinci periyotta hücumdaki etkinliğini arttırdı. Fenerbahçe devreye 41-36 geride girdi.

3. periyotta da CSKA’yı 18 sayıda tutan Fenerbahçe, zorlu deplasmanda son periyoda farkı eriterek 1 sayı geride başladı. Ekpe Udoh’un 33 verimlilik puanıyla oynadığı maçta yaptığı bloklar maçın kaderini değiştirdi! 2 ve 3. periyottaki etkili savunmanın dozunu son periyotta arttıran Obradovic’in öğrencileri, Rus ekibine sadece 16 sayı imkanı tanıdı.

Kurbanov’un köşeden bulduğu 3 sayılık isabet CSKA’yı 75-72 öne geçirse de Bobby Dixon’ın basket faulu skoru 75-75 yaptı. Teodosic’in kullandığı son top ise maçı uzatmalara götürdü.

UZATMADA FENERBAHÇE FARKI

5 dakikalık uzatma periyodunda ise Fenerbahçe, CSKA’ya resmen sahayı dar etti! İlk olarak Nunnally’nin çaldığı top ardından Dixon’ın 3 sayılık isabeti farkı 5’e çıkardı. Dixon CSKA’ya sayı imkanı vermeden top çalarak hücumu sayıyla tamamladı ve skoru 82-75 yaptı.

Uzatmada rakibine sadece 4 sayı imkanı tanıyan Fenerbahçe, 20 sayı bulduğu uzatma periyodunda rakibini 95-79 mağlup etmeyi bşaardı.

Bu sonuçla sarı-lacivertliler 9. galibiyetini alırken, CSKA da 2. yenilgisini attı! Rus ekibi 12 galibiyetle zirvede yer alıyor.

Temsilcimizde Ekpe Udoh 17 sayı, 11 ribaund, 2 asist, 2 top çalma ve 5 blokla maçın yıldızı oldu. Bobby Dixon da 25 sayıyla galibiyette büyük rol oynadı.

CSKA Moskova’da Teodosic 21 sayı oynarken, 9 da top kaybı yaptı.

Salon: Megasport Arena

Hakemler: Daniel Hierrezuelo, Robert Lottermoser, Jakub Zamojski

CSKA Moskova: Nikita Kurbanov 12, Aaron Jackson 11, Andrey Vorontsevich 15, Cory Higgins 2, Joel Freeland 2, Milos Teodosic 21, James Augustine 5, Kyle Hines 4, Semen Antonov 3, Vitaliy Fridzon 2, Viktor Khryapa 2, Dmitry Kulagin

Fenerbahçe: Luigi Datome 4, James Nunnally 11, Jan Vesely 10, Pero Antic 4, Kostas Sloukas 3, Ekpe Udoh 17, Bobby Dixon 25, Nikola Kalinic 13, Melih Mahmutoğlu 8

5 faulle çıkanlar: James Augustine (CSKA Moskova), Kostas Sloukas (Fenerbahçe)

1. PERİYOT: 23-13

2. PERİYOT: 18-23

3. PERİYOT: 18-22

4. PERİYOT: 16-17

UZATMA: 4-20