Galatasaray’da Cavanda’ya yol göründü

Teknik Direktör Jan Olde Riekerink'in talebiyle Galatasaray'a transfer olan ancak performansı ile hayal kırıklığına yaratan Cavanda ile yollar ayrılıyor.

Galatasaray’da sezon başında Manchester United’a kaybedilen 5-2’lik hazırlık maçı sonrası yönetimden sağ bek isteyen Riekerink bugünlerde aldığı kararla yönetime “Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu” dedirtti. Sezon başında kendisine sunulan listeden Cavanda’yı seçen Hollandalı hocanın bu isteği yerine gelmiş, Belçikalı oyuncu sarı-kırmızılı takıma transfer olmuştu. Sabah’ta yer alan habere göre sağ bekteki kötü performansının ardından Cavanda’nın bileti kesildi.

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