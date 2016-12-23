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25 Aralık 2016 19:00
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Galatasaray’da Cavanda’ya yol göründü

Teknik Direktör Jan Olde Riekerink'in talebiyle Galatasaray'a transfer olan ancak performansı ile hayal kırıklığına yaratan Cavanda ile yollar ayrılıyor.
10:3523 Aralık 2016
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Galatasaray’da Cavanda’ya yol göründü

Galatasaray’da sezon başında Manchester United’a kaybedilen 5-2’lik hazırlık maçı sonrası yönetimden sağ bek isteyen Riekerink bugünlerde aldığı kararla yönetime “Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu” dedirtti. Sezon başında kendisine sunulan listeden Cavanda’yı seçen Hollandalı hocanın bu isteği yerine gelmiş, Belçikalı oyuncu sarı-kırmızılı takıma transfer olmuştu. Sabah’ta yer alan habere göre sağ bekteki kötü performansının ardından Cavanda’nın bileti kesildi.

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Etiketler
Cavanda galatasaray
Son güncelleme: 12:56 | 23.12.2016
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