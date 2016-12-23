Galatasaray’dan Vargas atağı

Devre arasında takımı takivyelerle güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı takım gündemine Şilili kanat oyuncusu Eduardo Vargas'ı aldı.

İspanya'da yayın yapan AS gazetesinin Şili temsilcisi, Hoffenheim forması giyen 27 yaşındaki Eduardo Vargas için sarı-kırmızılıların teklif götürdüğünü ifade etti. Şilili yıldız forvet ve kanatlarda görev yapabiliyor.

Ligin ikinci yarısına daha iddialı bir kadro ile girmeye hazırlanan Galatasaray, bir süredir gündeminde bulunan Hoffenheim'ın Şilili yıldızı Eduardo Vargas'ı bitirmek üzere. İspanya'da yayın yapan AS gazetesinin Şili temsilcisi, sarı-kırmızılı takımın vatandaşı ile ilgilendiğini ve Alman ekibine teklif götürdüğünü ifade etti. Bu sezon Bundesliga'da 5 maçta 96 dakika forma giyen golcü oyuncu da bu teklife sıcak bakıyor.

Forvetin yanı sıra iki kanatta da görev yapabilen Vargas ile hücumdakizenginliği arttırmak isteyen sarı kırmızılılar, böylece devre arasında yaşanacak olası ayrılıkların da önlemini almış olacak. İlk olarak 9 Kasım'da AMK' nın gündeme taşıdığı Eduardo Vargas için Hoffenheim ile bonservis bedelinde anlaşması halinde en kısa zamanda resmi açıklama yapılacak.

AMK / GAZETE

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