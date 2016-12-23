Galatasaray’ın kurtuluş formülü

Galatasaray'da başka Dursun Özbek ve yönetimi, Riva'dan gelecek olan paranın yol haritasını belirledi.

509 milyon TL'lik gelir temlik edilerek banka borçları bitirilecek. Böylece UEFA kriterlerinden kurtulacak sarı-kırmızılılar, önümüzdeki sene yıldızlar topluluğu bir kadro kurabilecek.

Mesut YILDIRIM / ÖZEL HABER

TT ARENA’YA YILDIZ YAĞACAK

Dursun Özbek yönetimi, ön protokol çerçevesinde Emlak Konut'la Riva anlaşmasının görüşmelerini tamamladı, imzalar önümüzdeki hafta atılacak. Arsa bedeli olan ve ödeme planıyla uzun vadede kasaya girecek 509 milyon TL, bankalara temlik edilecek. Gelecek peşin parayla bankalara olan borç tamamen kapatılacak. Böylece yıllık 30 milyon dolar faiz yükünden kurtulacak kulüp, UEFA'nın 65 milyonEuro'luk maaş kısıtlamasından da sıyrılacak. Galatasaray, yeni sezonda yeni Drogba'lar, yeni Sneijder'lar transfer edebilecek.

ÜSTÜ SALON ALTI AVM

Merakla beklenen salon projesinin geleceği netleşti. TT Arena'da otopark ve GS Store'un bulunduğu kot farklı bölgeye çok amaçlı bir kompleks inşa edilecek. Devletin üstleneceği inşaatla, üst tarafı salon, alt tarafı ise27 bin metrekarelik AVM olacak. AVM bölümünden yıllık 10 milyon dolar kira geliri hedefleniyor.

ALTYAPI RİVA’YA TAŞINACAK

Alt yaş kategorilerinde atılıma gitmek Galatasaray yönetiminin bir diğer hamlesi olacak. Bunun için önceliği tesis yatırımına veren sarı-kırmızılılar, Riva arazisi içinde kendilerine ayrılacak bölgede Florya Metin Oktay Tesisleri'nin bire bir benzerini inşa edip burayı altyapıya tahsis edecek. Cimbom'un yeni yetenekleri, bu özel merkezde yetişecek.