İbrahim Üzülmez Beşiktaş 11’ini belirledi

Beşiktaş, cumartesi oynayacağı Gaziantepspor 72. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 71 mücadelede 37 kez siyah-beyazlılar, 14 kez de kırmızı-siyahlılar galip gelirken, 14 maçta ise taraflar yenişemedi.

Devre arasının son maçında İstanbul'da Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek olan Gaziantepspor'da tek hedef galibiyet. Hafta içi yapılan antrenmanda oyuncuları ile sürekli uzun toplantılar yapan Teknik Direktör İbrahim Üzülmez, Beşiktaş karşılaşmasında saha içerisinde bulunan oyuncuların sürekli iletişim halinde olmalarını istedi.

Beşiktaş ile yarın lig mücadelesinde çıkacak olan kırmızı-siyahlılarda Üzülmez, ilk 11’ini de şekillendirdi. Gaziantepspor'un yarın Beşiktaş deplasmanında kalede Gökhan, defans dörtlüsünde Barış, Şenol, Musa, Van Hintum, orta sahanın ortasında Muhammed ile Abdülkadir, sağ kanatta Kangwa, sol kanatta Angan ve forvet arkasında Orkan Çınar, ilerde ise Nabil Ghialas'ın oynaması bekleniyor.

Beşiktaş 37 – 14 üstün

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş yarın sahasında Gaziantepspor ile karşılaşacak. İki takım Süper Lig'de bu zamana kadar 71 kez karşı karşıya geldi. Oynanan mücadelelerde ev sahibi Beşiktaş 37 kez galip gelirken, Gaziantepspor ise 14 kez sahadan galip ayrıldı. İki takım 14 maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Siyah-beyazlılar, rakibiyle evinde oynadığı 32 müsabakadan 24 galibiyet elde ederken, Gaziantepspor ise sadece 2 galibiyet alabildi. Takımlar 6 maçta eşitliği bozamadı. Beşiktaş, rakip ağlara 117 gol bırakırken, kırmızı-siyahlılar ise 59 gol kaydetti.

Ligde 6 maçtır kazanamıyor

Devre arasının son maçında yarın deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak Gaziantepspor'da parola mutlak galibiyet. Süper Lig'de oynadığı son 6 maçtan mağlubiyetle ayrılarak lig tarihinin en kötü başlangıçlarından birine imza atan Gaziantepspor yarınki Beşiktaş mücadelesinden galibiyetle dönerek kötü giden mağlubiyet serisine son vermek istiyor.

Son 8 maçtır yenemiyor

Deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak olan Gaziantepspor’un rakibiyle oynadığı son 8 resmi maçta galibiyeti bulunmuyor. Siyah-beyazlılarla oynadığı son 8 maçta 6 mağlubiyet alırken, 2 maçta da beraberlik elde etti. Ayrıca, kırmızı-siyahlılar İstanbul'da oynadığı son 13 resmi maçta da sadece 1 galibiyet çıkarabildi.

Defans alarm veriyor

Kırmızı-siyahlıların Beşiktaş maçı öncesi sezon başından bu yana istikrarlı bir şekilde forma giyen aynı zamanda takım kaptanı olan Elyasa sarı kart cezalısı nedeniyle yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek Teknik Direktör İbrahim Üzülmez'in canını sıkıyor. Üzülmez'in, Beşiktaş karşısında stoper mevkisinde kimi görevlendireceği merak ediliyor. Daha önceki maçlarda Elyasa'nın yanında Musa'yı görevlendiren deneyimli teknik adam yarınki mücadelede Musa'nın yanına Şenol Can ya da Barış Yardımcıdan birisi ile sahaya çıkması bekleniyor.

Gözler Cezayirli forvette

Gaziantepspor, İstanbul'da Beşiktaş ile karşılaşacağı maçta gözler takımın gol umudu olan Nabil Ghilas'a çevrildi. Ligde 5.hafta deplasmanda Fenerbahçe, 6. haftada evinde Bursaspor ve son olarak 8. haftada evinde Kayserispor'a karşı gol atmayı başaran Cezayirli forvet daha sonra ligde oynadığı son 8 maçta da gol yollarında suskun kaldı. Oynadığı maçlarda istekli bir görüntü sergileyen ancak gol yollarında suskun kalan Ghilas Beşiktaş karşısında ileri uçta takımı adına gol arayacak.

Düdük Serkan Çınar'ın

Beşiktaş ile Gaziantepspor arasında oynanacak Spor Toto Süper Lig'in 16. hafta mücadelesini İstanbul bölgesinden Serkan Çınar yönetecek. Çınar'ın yardımcılıklarını Mehmet Cem Satman ve Mehmet Cem Hanoğlu üçlüsü yönetecek. Beşiktaş Gaziantepspor mücadelesi yarın saat 19.00'da Vodafone Arena Stadyumu’nda oynanacak.