İtalya Süper Kupası Milan’ın

Milan, Katar'da oynanan İtalya Süper Kupası'nda Juventus'u normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta penaltılarla 4-3 yenerek şampiyon oldu.

İtalya Süper Kupası’nda Juventus ile Milan karşılaştı. Katar’daki Jassim Bin Hamad Stadı’nda oynanan mücadelede kupaya uzanan Milano ekibi oldu.

18. dakikada Pjanic’in köşe vuruşundan yaptığı ortaya iyi yükselen Chiellini, Juventus’u 1-0 öne geçirdi. 38. dakikada Bonaventura sağ kanattan yaptığı ortada topu Buffon’un üzerinden ters köşeye gönderince maça 1-1’lik eşitlik geldi.

Maçın geride kalan dakikalarında eşitlik bozulmazken, takımlar 15’er dakikalık uzatma devrelerinde de skoru değiştiremedi.

Beşinci penaltıya kadar dengede giden skor, Dybala’nın son vuruşu kaçırıp Pasalic’in gole çevirmesiyle Süper Kupa’nın ülkesinde bu yılki galibi oldu.