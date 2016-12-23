Julien Draxler yüzde 99,9 PSG’de!

Yetenekli futbolcu, kötü durumdaki takımı Wolsburg'dan ayrılmaya hazırlanıyor. 23 yaşındaki yıldızın Paris Saint Germain ile anlaşma sağladığı belirtiliyor.

Kariyerine Wolfsburg’da devam eden Julian Draxler, kariyerine büyük bir ihtimal ile Paris Saint Germain’de devam edecek. Schalke’de parladıktan sonra Wolsburg’a transfer olan Alman milli futbolcunun PSG ile anlaşma sağladığı ve devre arasında Fransa ekibinin yolunu tutacağı söyleniyor.

Sky Sports’un haberine göre 23 yaşındaki futbolcu için verilen transfer savaşını PSG kazandı. Arsenal ve Liverpool da Draxler ile ilgilenirken, en cazip teklif Fransız devinden geldi.

Transferin 45 milyon Euro bonservis bedeliyle gerçekleşeceği ve bonuslarla birlikte bu transferin PSG’ye 48 milyon Euro’ya mal olacağı ifade edildi.

Almanya Bundesliga’da kötü durumda olan Wolsburg, 16 haftada 16 puan toplayabildi. Beşiktaş’ın eski futbolcusu Mario Gomez’in de top koşturduğu Alman temsilcisi, bu sezonki formuyla büyük hayal kırıklığı yarattı.

AMKSPOR / DIŞ HABERLER