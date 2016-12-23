Kaptan Şehmuz geride beş şampiyonluk 167 gol bıraktı

Trafik kazasında hayatını kaybederek, herkesi yasa boğan Amed Sportif Faaliyetler kaptanı Şehmuz Özer, geride beş şampiyonluk ve 167 gol bıraktı. Dört kez gol kralı olan Özer, Türkiye’de 100 gol barajını aşan golcüler arasına girerek, 167 gole imza attı.

Yeni Malatyaspor ve Malatyaspor'da oynadığı yıllarda tanıştığı bir arkadaşının düğününe katılmak üzere gittiği Malatya'dan dönerken Elazığ'ın Gözeli bölgesinde kendi kullandığı özel araçla kaza yapan ve kendisine ulaşılamadığı için saatlerce yaralı bekleyip, donarak hayatını kaybeden Amed Sportif Faaliyetler Kaptanı Şehmuz Özer geride büyük bir kariyer bıraktı. Ülke içinden binlerce kişinin cenazesine ve taziyesine akın ettiği, TFF, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor dahil spor dünyasının taziye mesajları yayınladığı Şehmuz, kariyerine Süper Lig, TFF 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'i sığdırdı. 4 ligde 12 takımda oynayıp 507 resmi maça çıkarak birçok futbolcuya nasip olmayan bir istikrar elde etti.

Hayatını kaybeden Amed Sportif kaptanı Şehmus Özer'in son röportajıFeci bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Amed Sportif Kaptanı Şehmus Özer, son röportajını Fenerbahçe maçından sonra vermişti.İlgili Haberi Oku

5 şampiyonluk yaşadı

Türkiye'de 100 gol barajını aşan golcüler arasına giren Şehmuz, 19 yıllık profesyonel futbolculuk kariyerinde 167 gol atma başarısı gösterdi. Erganispor'da 3. Lig'e, Mardinspor'da TFF 1.Lig'e, Akhisar Belediyespor, Malatyaspor ve Mersin İdman Yurdu'nda ise Süper Lig'e çıkma başarısı göstererek 5 şampiyonluk yaşadı. İzmir'de ezeli rakipler Altay ve Karşıkaya'da oynadı, Göztepe-Karşıyaka derbisinde gol atma başarısı gösterdi. Kariyerinde 5 kez hat-rick başarısını da ortaya koydu.

Kardeşleri ve oğlu da futbolcu

Kardeşleri Sadettin, Cihan, Zülküf, Nezir ve Oktay'ın yanı sıra oğlu Çetin'e de örnek olarak futbolcu olmalarını teşvik eden Kaptan Şehmuz, Türkiye'de Adanalı Kaynak kardeşlerden sonra Diyarbakırlı Özer kardeşler belgeseli yapılmasına vesile oldu.

Evli ve 5 çocuk babası olan Şehmuz'un en büyük özlemi Diyarbakır'ın bir takımı ile şampiyonluk yaşamaktı, buna da Amed Sportif Faaliyetler ile ulaşmak istiyordu.