Riekerink Bruma ile özel görüştü

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 16. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena’da oynayacağı maçı öncesi bugün bir antrenman yaptı.
Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’nda teknik direktör Jan Olde Riekerink yönetiminde ilk 15 dakikası medya mensuplarına açık yapılan antrenman, takım hâlinde gerçekleştirilen ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.
Antrenmanın devam eden bölümünde gruplara ayrılan takım, altıya üç pas çalışması gerçekleştirdi. Ana bölümde ise dar alanda topa sahip olma ve geçiş oyunları üzerinde durulan bir çalışma yapıldı.
Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam saat 17.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla tamamlayarak maç için kampa girecek.
Galatasaray Teknik Direktörü Riekerink, yıldız oyuncu Bruma ile idmanda birebir konuşma gerçekleştirdi.