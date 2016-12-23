Riekerink’in ‘Sabri’ tükendi

Tuzlaspor maçında gol atmasına rağmen kritik bir hata ile gol yediren Sabri konusunda Riekerink çark etti. Hollandalı teknik adam, sezonu Sabri ile bitirmek istemiyor.

Yıllardır Galatasaray'daki durumu eleştirilen Sabri Sarıoğlu'na Teknik Direktör Jan Olde Riekerink de daha fazla dayanamadı. Elinde güçlü alternatifler olmadığı için yola Sabri ile devam etmeyi deneyen Hollandalı, yönetime sunduğu raporda sezonun geri kalanını Sabri ile tamamlamalarının güç olduğunu aktardı. Tuzla maçında gol atan ancak yenilen golde de hata yapan 32 yaşındaki futbolcunun geleceği tartışılmaya başlandı.

YEDEKLER YETERSİZ

Ligde fazla forma şansı bulamayan futbolcular, bu sezon kupada da sınıfı geçemiyor. Teknik Direktör Riekerink' in şans verip lig maçları için hazırladığı isimlerin büyük kısmı yeterli bulunmadı. Martin Linnes dışındaki futbolcular Riekerink'ten büyük tepki görürken, özellikle Hamit Altıntop ve Chedjou sarı-kırmızılılarda uzatmaları oynuyormuş gibi hareket ediyor.

JOSUE MUTSUZ

Galatasaray’ın son haftalarda oynadığı futbol kimseyi tatmin etmiyor. Tuzla karşısında penaltıdan topu filelere gönderen Josue de öz eleştiri yaparak kendisini beğenmediğini söyledi. Daha çok çalışmaları gerektiğini ifade eden Portekizli yıldız, herkese daha iyi bir Josue izlettireceğinin sözünü verdi.