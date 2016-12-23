Şampiyonluk onların ellerinde

Başarıya giden yolun kilidi kaleden geçiyor. 2002’den beri sarı-lacivertli takımın değişmezi olan Volkan ve 2011’den bu yana sarı-kırmızılı ekibin 1 numaralı eldiveni olan Muslera’nın ortak yanı, 10’ar kupa kazanmaları.

Beşiktaş’ın 3, Galatasaray'ın 2 puan kaybettiği haftada Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği'ni yenmesi, zirve yarışındaki heyecanı yeniden arttırdı. 4 takım arasındaki kıyasıya mücadelede bir mevki ön plana çıkıyor: Kale. File bekçileri, başarıya giden yolda kilit rol oynuyor. Galatasaray, Osmanlı deplasmanında 1 puana razı olurken, bunda en büyük pay kaleci Muslera'nındı. Başkent ekibinin 23 şut çekip 8 isabet bulduğu maçta Uruguaylı eldiven 6 kurtarış yaptı. Cimbom, üç büyükler arasında savunması en kötü olan ve kalesinde en çok şut gören takım. Muslera, 63 isabetli şutun 48'ini kurtararak, takımını adeta tek başına ayakta tutuyor.

Zirve yarışını sürdürenler içinde rakiplerine en az şut imkânı sağlayan takım Fenerbahçe. Güçlü savunma hattıyla dikkat çeken sarı-lacivertliler, 9'u son oynanan Gençlerbirliği maçında olmak kaydıyla kalesinde 49 isabetli şut gördü. Volkan Demirel 12 gol yerken, 7'si Gençlerbirliği maçında toplam 34 kurtarış yaptı. 3 topu çizgiden diğer oyuncular çıkardı. İlk 7 haftada kalesinde 9 gol gören ve maç başına 1.28 gol yeme ortalamasına sahip olan tecrübeli eldiven, en kötü kurtarış yüzdesine sahip olan kaleci konumundayken son 8 haftada kalesinde sadece 3 gol gördü ve yüzdesini 0.37'ye düşürdü.

BAŞAKŞEHİR’İN SİGORTASI VOLKAN BABACAN

Üç büyüklerin önünde liderliğini sürdüren Medipol Başakşehir'in başarısında en büyük pay, kaleci Volkan Babacan'a ait. Turuncu-lacivertliler; rakiplerine çok şut şansı verse de az yiyor. Milli file bekçisi, 36kurtarışla dikkat çekiyor.

ŞANSSIZ FABRI

Zirve yarışındaki takımlar içinde kalesi en sorunlu takım olarak Beşiktaş görünüyor. Kartal, son Kasımpaşa maçını 2-1 kaybederken, rakibinin isabetli şut sayısı 1'di! Tolga Zengin ve Fabri, istikrarsız ve güven vermeyen görüntüleriyle dikkat çekiyor.