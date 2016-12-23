Şanlıurfaspor GAP Arena’yı devretti

Şanlıurfaspor kulübü 3 sezondur kendilerine ait olan GAP Arena stadını resmi olarak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne devretti.

Şanlıurfaspor adına yazılı bir açıklama yapan Başkan İsmail Bağıban, GAP Arena stadının 3 sezondur kulüp olarak kendilerinde olduğunu belirterek, “21 Aralık 2016 tarihi itibari ile GAP Arena stadımızı Gençlik Hizmetlerine devretmiş bulunmaktayız. Devir işlemleri tamamlanan GAP Arena Stadını Şanlıurfaspor kulübü olarak Gençlik hizmetleri genel müdürlüğü Şanlıurfa il müdürlüğüne devrettiğimizi tüm kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.

Ayrıca bu konuda başta Valimiz Sayın Güngör Azim Tuna ve emeği geçen herkese teşekkürlerimizi iletiyoruz” dedi.