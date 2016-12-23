Serdar Taşçı ateş pahası!

Trabzonspor’un transfer listesinde yer alan Türk asıllı Alman futbolcu Serdar Taşçı’nın, kulübü Spartak Moskova’dan ayrılmayı düşündüğü ancak kulübünün inanılmaz bir bonservis bedeli istediği ortaya çıktı.

Trabzonspor'un transfer listesinde yer alan Türk asıllı Alman futbolcu Serdar Taşçı'nın, kulübü Spartak Moskova'dan ayrılmayı düşündüğü ancak kulübünün inanılmaz bir bonservis bedeli istediği ortaya çıktı. Rus basınının iddiasına göre, Spartak Moskova, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek oyuncusu için Trabzonspor'dan 3 milyon Euro talep etti.

Ersun Yanal`dan Fenerbahçe maçı öncesi sağduyu çağrısıTrabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, ülke olarak birlik ve beraberliğe ihtiyaçları olduğu günlerde yan yana, omuz omuza süreci geçirmeleri gerektiğini belirterek, Fenerbahçe maçında sağ duyulu hareket ederek tribünlerin provokasyonlardan uzak durması gerektiğini söyledi.İlgili Haberi Oku

Bordo-mavili yöneticilerin de 6 aylık süreç için fiyatı fazla bulduğu ve görüşmelerin tıkandığı öğrenildi.