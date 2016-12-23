Spor Toto Süper Lig’de 16. hafta heyecanı

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftası yarın oynanacak Adanaspor - Medipol Başakşehir karşılaşmasıyla başlayacak.

Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta heyecanı 24, 25 ve 26 Aralık’ta oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. Haftanın açılış maçında lider Medipol Başakşehir, Adanaspor deplasmanında galibiyet arayacak. Liderlik yarışında rakibinin 3 puan gerisinde bulunan Beşiktaş, evinde Gaziantepspor'u ağırlayacakken, Galatasaray ise Türk Telekom Arena'da Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak. Haftanın kapanış maçında ise Fenerbahçe, ezeli rakibi Trabzsonspor ile mücadele edecek.

Spor Toto Süper Lig’de devrenin son haftasında program şöyle:

24 Aralık Cumartesi

16.00 Adanaspor – Medipol Başakşehir

19.00 Beşiktaş – Gaziantepspor

25 Aralık Pazar

13.30 Çaykur Rizespor – Osmanlıspor

16.00 Kayserispor – Kardemir Karabükspor

16.00 Akhisar Belediyespor – Atiker Konyaspor

19.00 Antalyaspor – Kasımpaşa

19.00 Galatasaray – Aytemiz Alanyaspor

26 Aralık Pazartesi

20.00 Gençlerbirliği – Bursaspor

20.00 Trabzonspor – Fenerbahçe