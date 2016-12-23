Süper Lig Miroslav Stoch’un peşinde

Fenerbahçe'de geleceği tartışılan isimlerden biri olan Miroslav Stoch'a Spor Toto Süper Lig'den dört takım talip oldu.

Miroslav Stoch, son 3 sezonu farklı kulüplerde kiralık olarak geçirdikten sonra sene başında Fenerbahçe'ye geri dönmüştü. Skrtel'in transferinde önemli bir rol oynayan 27 yaşındaki oyuncu, takımda kalmayı başarmıştı ancak verilen şansı iyi kullanamadı. Bir türlü Advocaat'ın gözüne giremeyen ve kulübeye mahkum olan kanat oyuncusu için Süper Lig kulüpleri adeta sıraya girdi.

Dick Advocaat: Transfer için konuşmalarımız, görüşmelerimiz devam ediyorZiraat Türkiye Kupası’nda Menemen Belediyespor'u 1-0 yendikleri karşılaşmanın ardından konuşan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Dick Advocaat, kazanmak zorunda oldukları bir maçtan galip ayrıldıklarını söyledi. Hollandalı hoca transfer hakkında da açıklamalarda bulundu.İlgili Haberi Oku

Geçtiğimiz sezon Stoch'u kiralık olarak oynatan Bursaspor'un yanı sıra Kasımpaşa, Gaziantepspor ve Akhisar Belediyespor’un da bu futbolcu için Fenerbahçe'ye kiralama teklifi yaptığı öğrenildi. Sarı-Lacivertliler henüz bu tekliflere yanıt vermedi.