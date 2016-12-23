Yasin Öztekin Azerbaycan’ı karıştırdı

Galatasaray'ın başarılı kanat oyuncusu Yasin Öztekin hakkında çıkan transfer iddiları, Azerbaycan'da günün konusu oldu.

Azerbaycan’daki internet sitelerinde günün en çok konuşulan futbol haberi Galatasaraylı Yasin Öztekin hakkındaydı. Azeri menajer Gunel Rusman’a dayandırılan haberde, Azerbaycan’da son dönemin en popüler ve başarılı kulübü olan Qabala’nın Yasin’e talip olduğu yazıldı. Rusman, özellikle UEFA Avrupa Ligi’nde elde ettiği başarılarla Azerbaycan’ın en popüler kulübü haline gelen Qabala’nın, Yasin Öztekin için Galatasaray’a 3.5 milyon Euro değerinde bir teklif sunmaya hazırlandığını söyledi. Azeri menajerin iddiası büyük yankı yarattı. Zira Yasin, bu sezon 17 maçta attığı 8 golle takımın en formda futbolcusuydu. Ancak Azeri menajer Gunel Rusman’ın açıklamalarının doğru olmadığı kısa sürede ortaya çıktı.

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Qabala Kulübü Genel Menajeri Sebuhi Sefiyaroğlu, Rusman’ın iddialarını yalanlayarak, “Galatasaraylı Yasin Öztekin ile ilgili bir transfer girişimimiz olmadı” dedi.