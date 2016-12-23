Yazıcı Yusuf

Cevat Kol yazdı...

Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele eden Trabzonspor, grubun puansız takımı Kızıcabölük karşısında tüm hesaplarını üç puan üzerine yaptı. Puan kaybedeninin hayallerine nokta koyacağı bir müsabakaydı.

Taraftarın ve yönetimin ısrarla oynamasın istediği Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür, ilk 11'de yer aldı. 11. dakikada Yusuf'un ortasına Mustafa Yumlu kafayı vurarak takımının golünü attı. Bu gol, konuk takımın kolunu kanadını kırdı.

Yusuf Yazıcı 30. dakikada bu ke Güray Vural'a “al da at” dedi. Bu oyuncu da skoru 2-0 yapan golü attı. Dakikalar 35'i gösterdiğinde Yusuf Yazıc,ı bu kez Abdülkadir'e jest yaptı. Genç futbolcu da topu filelere göndermekte zorlanmadı. 3-0. İlk yarı bu skorla sona erdi. Trabzonspor ikinci yarıya skorun verdiği rahatlıkla başladı. Yusuf Yazıcı 61. dakikada penaltıdan ve 84'te farkı 5'e çıkardı. Böylece üç asist ve iki golle gecenin yıldızı oldu.

Yusuf Yazıcı attırdığı gollerle müsabakaya adını yazdırdı. Teknik Direktör Ersun Yanal'ın inadı bu gençleri daha fazla kulübede tutamaz! Bordo-mavililer bu farklı galibiyetle kupaya tutunmuş oldu.