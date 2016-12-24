Aboubakar: Devre arası bize iyi gelecek

Takım olarak iyi bir ritm yakaladıklarını belirten Beşiktaş'ın golcüsü Vincent Aboubakar, devre arası tatili ile birlikte daha iyi olacaklarını ifade etti.

Beşiktaş’ın golcü ismi Vincent Aboubakar, devre arasının son maçında önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Bu galibiyetle birlikte liderlik yarışına tutunduklarını söyleyen Kamerunlu santrfor, devre arasının kendilerine iyi geleceğini söyledi.

Aboubakar, “Medya mensuplarına ve taraftalara teşekkür ediyorum beni maçın adamı seçtikleri için… Devre arasında galip gelmemiz gerekiyordu. Bu zirveye tutunmak açısından önemliydi. Ailemizle birlikte mutlu bir yılbaşı geçireceğiz. Gol sevinci içimmden gelen doğaçlama bir hareketti, sonuçta bu görüntü ortaya çıktı. Futbolda hayatta olduğu gibi inişler ve çıkışlar var. Buradaki oyun sistemine adapte olmam zaman aldı. Koletkif olarak iyi bir ritm tutturduk. Bence devre arası bize iyi gelecek.” diye konuştu.