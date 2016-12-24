Adanaspor – Başakşehir canlı anlatım

Süper Lig’de bu sezon maç kaybetmeyen turuncu-lacivertliler, 15 maçta 10 galibiyet ve 5 beraberlik alarak 35 puan topladı. Medipol Başakşehir, en yakın rakibi Beşiktaş’ın 3 puan önünde lider durumda bulunuyor. Abdullah Avcı’nın ekibi, bu maçı da kazanarak yeni yıla lider ve namağlup unvanlarını koruyarak girmek istiyor. Adanaspor ise Kayserispor’u mağlup ederek, 9 maçlık galibiyet hasretine geçtiğimiz hafta son vermişti. Güney ekibi, 15 maçta topladığı 9 puanla haftaya 17. sırada girdi. 5 Ocak Fatih Terim Stadı’nda saat 16.00’da başlayan müsabakayı hakem Hüseyin Göçek yönetiyor.