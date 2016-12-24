Adanaspor – Başakşehir canlı anlatım

Spor Toto Süper Lig'in yenilgisiz tek takımı Medipol Başakşehir, ligde 16 haftalık ilk bölümün son hafta maçında, bugün deplasmanda Adanaspor'a konuk olacak.

Süper Lig’de bu sezon maç kaybetmeyen turuncu-lacivertliler, 15 maçta 10 galibiyet ve 5 beraberlik alarak 35 puan topladı. Medipol Başakşehir, en yakın rakibi Beşiktaş’ın 3 puan önünde lider durumda bulunuyor. Abdullah Avcı’nın ekibi, bu maçı da kazanarak yeni yıla lider ve namağlup unvanlarını koruyarak girmek istiyor. Adanaspor ise Kayserispor’u mağlup ederek, 9 maçlık galibiyet hasretine geçtiğimiz hafta son vermişti. Güney ekibi, 15 maçta topladığı 9 puanla haftaya 17. sırada girdi. 5 Ocak Fatih Terim Stadı’nda saat 16.00’da başlayan müsabakayı hakem Hüseyin Göçek yönetiyor.