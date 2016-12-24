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26 Aralık 2016 20:00
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Çubukçu: Hakemin adaletli maç yönetmesini bekliyoruz

Trabzonspor Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, Trabzonspor - Fenerbahçe maçını yönetecek olan hakem Ali Palabıyık'ın adaleti, sevgi ve saygıyı saha içerisinde bölüştürmesini beklediklerini söyledi.
15:5624 Aralık 2016
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Çubukçu: Hakemin adaletli maç yönetmesini bekliyoruz

Trabzonspor’a bağışlanan yeni otobüsün teslim töreni sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Asbaşkan Ahmet Çubukçu, Fenerbahçe maçıyla birlikte Hüseyin Avni Aker Stadyumu’nda son lig maçlarını oynayacaklarını belirterek, “Gaziantepspor maçıyla yeni stadyumumuza geçmeyi planlıyoruz. Son 6 senedir Fenerbahçe’yi Trabzon’da yenemiyoruz. Bunu değiştirmek istiyoruz. Teknik ekibimize ve oyuncularımıza güveniyoruz” dedi.

Sakatlık olmadan fair-play kurulları içerisinde maçı bitirmek istediklerini belirten Çubukçu, “Bizim taraftarlarımızdan istediğimiz ailesiyle birlikte bordo-mavili karlaşmalarla stadyuma gelerek takımlarını desteklemelerini maçın bitiş düdüğüne kadar Trabzonspor’un arkasında durmalarını istiyoruz. Fair-play kuralları içresinde bir maç olur diye düşünüyoruz. Hakemin de adaletli bir maç yönetmesini bekliyoruz. Adaleti, sevgi ve saygıyı saha içerisinde bölüştürürse hiçbir problem olmadan maçın güzel bir şekilde neticeleneceğini tahmin ediyorum” şeklinde konuştu.

Etiketler
Ahmet Çubukçu Fenerbahçe spor toto süper lig trabzonspor
Son güncelleme: 15:58 | 24.12.2016
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