Balıkesirspor 4-1 Elazığspor / Maç özeti

TFF 1. Lig'de 2 haftadır galibiyey alamayan Elazığspor, bu kötü gidişi Elazığspor'a karşı bozdu.

TFF 1. Lig 16. hafta maçında Balıkesirspor, evinde Elazığspor’u konuk etti. Mücadeleyi Balkes 4-1 kazandı.

Ev sahibi takımın gollerini 31. dakikada Oğuzhan Çapar, 45’te penaltıdan İshak Çakmak, 73’te Burak Çalık ve 89. dakikada Christian Bekamenga kaydetti. Konuk ekibin tek golü Tomislav Glumac’ın kendi kalesine attığı gol oldu.

Balıkesir ekibi bu skorla birlikte puanını 24’e yükseltti. Elazığspor ise 13 puanda kaldı. Balıkesirspor 2 haftadır galibiyet göremiyordu.

TFF 1. Lig 17. hafta maçlarında Balıkesirspor Ümraniyespor deplasmanına gidecek. Bayram Bektaş’ın ekibi Elazığspor ise evinde Şanlıurfaspor’u konuk edecek.

TFF 1’inci Lig’de Balıkesirsspor, üst üste iki beraberliğin ardından sahasında konuk ettiği Elazığspor’u farklı yendi: 4-1. Kırmızı beyazlı ekip, bu galibiyetle ligde ilk yarıyı 24 puanla tamamladı. Elazığspor ise 13 puanla tehlikeli bölgede kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

16’ıncı dakikada Balıkesirspor gole yaklaştı. Okan’ın sağdan ortasında kaleci Çağlar’dan dönen topu önünde bulan Bekamenga’nın volesi yandan auta çıktı.

29’uncu dakikada Elazığsporlu Traore’nin sağ çaprazdan şutu kaleci Vukovic’te kaldı.

31’inci dakikada Balıkesirspor öne geçti. Oğuzhan, yaklaşık 25 metreden harika bir vuruşla topu ağlara yolladı: 1-0.

45’inci dakikada Balıkesirspor Bekamenga’nın düşürülmesiyle penaltı kazandı. Atışı kullanan İshak farkı ikiye çıkardı: 2-0.

56’ıncı dakikada Balıkesirspor atağında Burak Çalık soldan ortaladı, Bekamenga topun üstünden atladı, Foxi vurdu, top az farkla yan direğin yanından auta çıktı.

73’üncü dakikada Balıkesirspor’un üçüncü golü geldi. İshak’ın pasında hızla ceza alanına giren Burak Çalık, sol ayağı ile yerden sert vurdu: 3-0.

84’üncü dakikada gelişen Elazığspor atağında Murat sağdan ortaladı, Glumac ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi: 3-1.

88’inci dakikada Bekamenga önce defans oyuncularını ardından kaleciyi çalımladı ve skoru belirleyen golü attı: 4-1.