Beşiktaş – Eto’o flörtünde sıcak gelişme

Antalyaspor Eto'o karşılığında Beşiktaş'tan Kerim Frei ve Ömer Şişmanoğlu'nu istedi. Rıza Çalımbay'ın araya girmesiyle Antalyaspor Başkanı Kamerunlu yıldızı satmaktan vazgeçti.

Beşiktaş’ın Samuel Eto’o transferi konusunda detaylar ortaya çıktı. Antalyaspor’un Eto’o için Kerim Frei ve Ömer Şişmanoğlu’nu bonservisi ile birlikte istediği belirtildi. Ahmet Nur Çebi bu isteğe karşı çıktı. Rıza Çalımbay’ın, “Eto’o giderse 2 forvet isterim sözüyle birlikte Antalyaspor Kamerunlu yıldızı satmama kararı aldı.

Kerim Frei ile Ömer Şişmanoğlu talebi Beşiktaş’a ağır gelirken ilerleyen günlerde bu konunun siyah-beyazlılar cephesinde tekrar gündeme gelebileceği belirtildi. 35 yaşındaki futbolcu bu sezon Akdeniz ekibinde çıktığı 12 maçta 5 kez fileleri sarstı.