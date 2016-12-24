Beşiktaş 1-0 Gaziantepspor

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Beşiktaş ile Gaziantepspor karşı karşıya geliyor. Vodafone Arena’da oynanan mücadeleyi hakem Serkan Çınar yönetiyor. Maçın başlama saati 19:00. Karşılaşma öncesinde siyah-beyazlılar 32 puanla 2. sırada, kırmızı-siyahlılar ise 11 puanla 16. sırada…
KADROLAR
Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Rhodolfo, Tosic, Marcelo, Atiba, Tolgay, Oğuzhan, Quaresma, Aboubakar, Cenk
Gaziantepspor: Gökhan Değirmenci, Lambertus, Abdülkadir, Kangwa, Muhamed, İlhan, Barış, Rajtoral, Mohomed, Musa, Ghilas