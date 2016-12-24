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BEŞİKTAŞ
24 Aralık 2016 19:02
BEŞİKTAŞ
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GAZİANTEPSPOR
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Beşiktaş 1-0 Gaziantepspor

Şampiyonluk yarışı yapan Beşiktaş sahasında, küme düşme hattında bulunan Gaziantepspor'u konuk ediyor.
18:0324 Aralık 2016
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Beşiktaş 1-0 Gaziantepspor

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Beşiktaş ile Gaziantepspor karşı karşıya geliyor. Vodafone Arena’da oynanan mücadeleyi hakem Serkan Çınar yönetiyor. Maçın başlama saati 19:00. Karşılaşma öncesinde siyah-beyazlılar 32 puanla 2. sırada, kırmızı-siyahlılar ise 11 puanla 16. sırada…

CANLI MAÇ ANLATIMIBeşiktaş – Gaziantepspor

KADROLAR

Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Rhodolfo, Tosic, Marcelo, Atiba, Tolgay, Oğuzhan, Quaresma, Aboubakar, Cenk

Gaziantepspor: Gökhan Değirmenci, Lambertus, Abdülkadir, Kangwa, Muhamed, İlhan, Barış, Rajtoral, Mohomed, Musa, Ghilas

Etiketler
beşiktaş Gaziantepspor spor toto süper lig
Son güncelleme: 19:42 | 24.12.2016
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