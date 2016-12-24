Beşiktaş – Gaziantepspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

Geçen hafta Kasımpaşa karşısında Süper Lig’deki namağlup unvanını kaybeden Beşiktaş, bugün Gaziantepspor’u Vodafone Arena’da yenerek devre arasına 3 puan moraliyle girmek istiyor. Peki Beşiktaş - Gaziantepspor maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan canlı izlenebilecek?

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in devre arası tatili öncesindeki 16. haftasında bugün Gaziantepspor'u konuk edecek. Geçen hafta Kasımpaşa'ya deplasmanda 2-1 mağlup olarak bu sezon ligdeki ilk yenilgisini alan siyah-beyazlılar, bu kaybı telafi edip taraftarına kendisini affettirmeyi hedefliyor. Vodafone Arena’da oynanacak Beşiktaş – Gaziantepspor maçını hakem Serdar Çınar yönetecek.

Lider Başakşehir'in 3 puan gerisinde 32 puanla 2. sırada bulunan Kara Kartal, zirve mücadelesinde yara almadan araya moralli girebilmek için sadece galibiyete kilitlendi. Teknik Direktör Şenol Güneş'in, Kasımpaşa kadrosundan sadece bir değişiklik yapıp cezalı Adriano'nun yerine Tosic'i sol bekte oynatıp stoper ikilisini Marcelo ve Rhodolfo ile kurması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ – GAZİANTEPSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Saat 19:00’da başlayacak olan Beşiktaş – Gaziantepspor maçı Lig TV’den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11’LER

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Rhodolfo, Tosic, Atiba, Gökhan İnler, Quaresma, Oğuzhan, Cenk, Aboubakar

GAZİANTEPSPOR: Gökhan, Barış, Musa, Şenol, Hintum, Fatau, Abdulkadir, Kangwa, Orkan, Angan, Ghillas