Beşiktaş Sompo Japan 67-60 Gaziantep Basketbol / Maç özeti

Beşiktaş Sompo Japan, Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında evinde karşılaştığı Gaziantep Basketbol'u 67-60 mağlup etti. Siyah-beyazlılar, bu sonuçla birlikte ligde 10. galibiyetini elde etti.
Salon: Akatlar Arena
Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Mehmet Karabilecen, İbrahim Altıntaş
Beşiktaş Sompo Japan: Muratcan 5, Clark 20, Şafak 3, Stimac 14, Thompson 5, Roll 14, Sertaç 4, Strawberry, Weems 2
Gaziantep Basketbol: Ruzic 6, Alper 2, Altan 2, Rautins 7, Balazic, Cherry 8, Denmon 14, Jefferson 21
1. Periyot: 11-10 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)
Devre: 31-24 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)
3. Periyot: 50-41 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)