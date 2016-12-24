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Beşiktaş Sompo Japan 67-60 Gaziantep Basketbol / Maç özeti

Sahasında henüz yenilgi yüzü görmeyen Beşiktaş Sompo Japan, konuk ettiği Gaziantep Basketbol'u da yenerek evindeki başarılı grafiğini devam ettirdi.
15:5624 Aralık 2016
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Beşiktaş Sompo Japan 67-60 Gaziantep Basketbol / Maç özeti

Beşiktaş Sompo Japan, Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında evinde karşılaştığı Gaziantep Basketbol'u 67-60 mağlup etti. Siyah-beyazlılar, bu sonuçla birlikte ligde 10. galibiyetini elde etti.

Salon: Akatlar Arena

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Mehmet Karabilecen, İbrahim Altıntaş

Beşiktaş Sompo Japan: Muratcan 5, Clark 20, Şafak 3, Stimac 14, Thompson 5, Roll 14, Sertaç 4, Strawberry, Weems 2

Gaziantep Basketbol: Ruzic 6, Alper 2, Altan 2, Rautins 7, Balazic, Cherry 8, Denmon 14, Jefferson 21

1. Periyot: 11-10 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)

Devre: 31-24 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)

3. Periyot: 50-41 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)

Etiketler
Beşiktaş Sompo Japan gaziantep basket
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