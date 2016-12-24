Beşiktaş’ta 2. Cristian Zapata seferi

Juventus ile Milan arasında oynanan karşılaşmayı izleyen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, 30 yaşındaki savunma oyuncusu Zapata için Milano temsilcisine teklifte bulundu. Bonservis pazarlığı başladı.

Beşiktaş, sezon başında da istediği ama alamadığı Milan'dan Cristian Zapata için yeniden düğmeye bastı. Devre arası transferlerine Ryan Babel'i kadrosuna katarak başlayan Beşiktaş, stoper takviyesinde de kararlı. Yönetim, sezon öncesi de defansın merkezini güçlendirmek için birçok savunmacıyla temas kurmuş ve bunlardan sonuç alamayınca eski oyuncusu Atınç Nukan'ı son gün Almanya'dan kiralık getirmekle yetinmişti. Siyah-beyazlılar, ara dönem stoper arayışlarında filmi başa sarmış durumda…

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BONSERVİS DUVARI

Yaz listesindeki isimleri yeniden gündemine alan Beşiktaş'ın, Brezilyalı Manoel Messias ve Ukraynalı savunmacı Yaroslav Rakitskiy için yaptığı teklifler, bir kez daha yüksek bonservis bedelleri yüzünden hayal kırıklığıyla sonuçlanmış gözüküyor. Shakhtar Donetsk'in Rakitskiy'ye 8 milyon Euro, Cruzeiro'nun ise Manoel'e 4 milyon Euro fiyat biçmesi görüşmeleri tıkadı.

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KİRALIK GELEBİLİR

Son olarak ise menajerler tarafından Beşiktaş'a bir diğer eski göz ağrısı Cristian Zapata önerildi. Sezon başında Türkiye'ye gelmeyip Milan ile 3 yıllığına sözleşme yenileyen 30 yaşındaki Kolombiyalı stoperin, hiç forma şansı bulamadığı için İtalyan ekibinden ocakta kiralık olarak gönderilmesi söz konusu. Siyah-beyazlılar, bu gelişme üzerine daha önce ıskaladığı transferi bu kez gerçekleştirmek için 2'nci Zapata harekâtına başladı.