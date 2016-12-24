Boluspor 1-5 Yeni Malatyaspor / Maç özeti

TFF 1. Lig'in 16. haftasında Boluspor, evinde karşılaştığı Evkur Yeni Malatyaspor'a 5-1 mağlup oldu.
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Alper Ulusoy, Volkan Narinç, İbrahim Bozbey
Boluspor: Erdi Yokuşlu (Melih Ağa dk. 59), Renato Arapi, Diarra, Özgür Özkaya, Furkan Şeker, Hakan Arslan (İsmail Yıldırım dk. 31), Yusuf Emre, Özgür İleri (Andre Santos dk. 46), Murat Yıldırım, Emre Kılınç, Poepon
Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Caner Arıcı, Sadık Çiftpınar, Murat Akça, Mehmet Sak (Osman Fırat dk. 77), Azubuike, Sedat Ağçay, Pereira (Sinan Özkan dk. 73), İrfan Başaran (Sunday Mba dk. 83), Diabang, Eren Tozlu
Goller: Eren Tozlu (dk. 9, 18 ve 41), İrfan Başaran (dk. 25), Pereira (dk. 71) (Evkur Yeni Malatyaspor), Diarra (dk. 15) (Boluspor)
Kırmızı Kart: Diarra (dk. 90+1) (Boluspor)
Sarı kart: Diarra, Özgür Özkaya, Andre Santos, Murat Yıldırım (Boluspor), Pereira, Mehmet Sak, Azubuike, Caner Arıcı, Sedat Ağçay (Evkur Yeni Malatyaspor)
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
5′ İrfan Başaran'ın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta kaleci Erdi son anda topu çıkardı.
9′ İrfan'ın kullandığı kornerde ceza sahası içinde topla buluşan Eren’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
15′ Hakan'ın Yeni Malatyaspor savunmasının arkasına gönderdiği topla buluşan Diarra, sert bir şutla topu ağlara gönderdi. 1-1
18′ Caner topla birlikte sağ kanattan Boluspor ceza sahasına yöneldi. Caner'in ceza sahası içine gönderdiği hava topunda Eren'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2
25′ Caner'in Boluspor ceza sahası içine sağ kanattan yerden açtığı ortada topa bekletmeden vuran İrfan’ın sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-3
41′ Pereira'nın ceza sahasına derinlemesine gönderdiği pasta topla buluşan Eren’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-4
71′ Boluspor ceza sahası içindeki karambolde topla buluşan Pereira'nın şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-5
90′ Sinan'a yaptığı sert müdahale sonrasında hakem Diarra'yı kırmızı kartla oyundan çıkardı. Sakatlanan Sinan ambulansla hastaneye kaldırıldı.