Bucaspor’da Erkan fark yarattı

Sezon başında Keçiörengücü’nden Bucaspor’a dönen deneyimli futbolcu Erkan Taşkıran 12 lig maçında 6 gol atarak takımına kritik puanlar kazandırdı. Sarı lacivertliler Erkan’ın gol attığı hiçbir maçı da kaybetmedi. Erkan, ilk devrede 3-1 kazanılan Kocaeli Birlikspor karşılaşmasında ağları 2 kez sarsarken, Sivas Belediyespor (1-1), Hacettepe (2-0), Kahramanmaraşspor (2-1) ve Zonguldak Kömürspor (1-0) müsabakalarını boş geçmedi.
Erkan, Ziraat Türkiye Kupası 2’nci Tur maçında Sivas Belediyespor filelerini de havalandırdı, takımının bir üst tura çıkmasında büyük pay sahibi oldu. Bucaspor’a ilk olarak 2007-08 sezonunda Marmaris Belediyespor’dan transfer olan 31 yaşındaki oyuncu, 2011’e kadar İzmir ekibinde top koşturdu. Ardından Kardemir Karabükspor’a giden Erkan 2012-13’te bir kez daha Bucaspor’a imza attı. 2013-14 Akhisar Belediyespor’da görev alan futbolcu 2014-15 sezonunda Buca’ya bir kez daha dönerken, geçen sezonun ikinci yarısında Keçiörengücü’ne transfer oldu. Bucaspor’da dördüncü dönemini geçiren Erkan, ikinci yarıda çok daha iyi olacaklarını söyledi.