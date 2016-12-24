Darüşşafaka Doğuş’tan süper geri dönüş

Euroleague'in 14. haftasında Darüşşafaka Doğuş, 17 sayıdan geri gelerek Maccabi'yi 86-84 mağlup etti.

Darüşşafaka Doğuş, Euroleague'nin 14. haftasında sahasında Maccabi FOX Tel Aviv'i ikinci yarıdaki müthiş geri dönüşle 86-84 yendi ve peş peş üçüncü galibiyetini aldı. İlk yarıda 17 sayı geride olan Daçka hem maçı çevirdi hem de 8 galibiyete ulaşarak play-off hedefine doğru emin adımlarla ilerlemeye devam etti.

Daçka maça Mehmet, Wanamaker, Anderson, Clyburn, Semih ilk 5'iyle başladı, konuk Maccabi ise Seeley, Goudelock, Weems, Smith, Iverson ilk 5'iyle çıktı. Daçka maça hem içeriden hem dışarıdan sayılar bularak maça başladı ve 5. dakikayı 13-8 önde geçti. TV molasından sonra özellikle Rudd'un sayılarıyla Maccabi çeyreği 14-0'lık seriyle kapattı: 13-22. Maccabi seriye ikinci çeyrekte de devam etti ve 13. dakikada skoru farkı 17 sayıya kadar çıkardı: 13-30. Wilbekin'in 3'lüğü ve Clyburn'ün iki turnikesiyle uyanan Daçka savunma sertliğini de artırdı ve farkı devrenin sonunda 2'42” kala skoru 28-37'ye getirdi. Ancak son iki dakikada Maccabi 3'lüklerle farkı tekrar açtı ve soyunma odasına da 31-48 üstün gitti.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE DÖNÜŞ

Darüşşafaka Doğuş ikinci yarıya müthiş başladı. Wilbekin'e Wanamaker'da eşlik edince fark hızla eridi. 6-0 ve 9-0'lık seriler yakalayan Daçka son çeyreğe sadece 3 sayı geride gitti: 58-61.

Son çeyreğin ilk hücumunda Daçka Wilbekin'in üçlüğüyle 61-61 eşitliği yakaladı, Wanamaker'ın serbest atışlarıyla da maçın 7'nci dakikasında beri ilk kez öne geçti: 63-61. Maçın bitimine 6 dakika kala Maccabi Goudelock ve Iverson'la 67-68'i yakaladı ve bir kez daha öne geçti. Ancak Daçka'da Harangody'nin hırsına Wanamaker ile Anderson da sayılarıyla katkıda bulununca Darüşşafaka Doğuş 79-75'le son dakikaya önde girdi. Wilbekin'in 32 saniye kala attığı 3'lük Daçka'yı rahatlattı: 82-78. Son saniyelerdeki serbest atışlar skoru belirledi ve Daçka sahadan 86-84 galip ayrıldı.

MAÇ NOTLARI

– Darüşşafaka Doğuş bu sonuçla bu sezon sahasındaki dördüncü galibiyeti aldı. Daçka daha önce de Brose, CSKA, Real Madrid'i mağlup etmişti. Daçka ikinci yarıda rakibine 55-36'lık üstünlük sağladı.

– Daçka oyuncuları ilk yarıda şut ritmini bir türlü bulamadı ve 31'de 10 isabette kaldı. (yüzde 32) İkinci yarı ise bu oran yüzde 52'ye çıktı (19/36

– Darüşşafaka Doğuş'ta Wilbekin ikinci maç üst üste en skorer oyuncu oldu. İlk yarıda sadece 3 sayı atan Wilbekin ikinci yarıda 20 sayı atarak geri dönüşte pay sahibi oldu.

– Daçka bu sezon 2 maçlı Euroleague haftalarında ilk kez çifte galibiyet aldı. Daçka ilk 2 çift maç haftasında birer galibiyet ve mağlubiyet almıştı.

– Darüşşafaka Doğuş'ta Semih Erden 14 dakika oyunda kalıp sadece 3 sayı atmasına karşın bu süre içinde takımına +19 sayılık üstünlük getirdi.

– Sezonun flaş ismi Will Clyburn bu maça da damgasını vuran isimdi. 16'sı ilk yarıda olmak üzere 20 sayı atan Clyburn bunun yanına 12 de ribaunt ekledi.

Salon: Volkswagen Arena

Hakemler: Milivoje Jovcic (Sırbistan), Damir Javor (Slovenya), Olegs Latisevs (Letonya)

Darüşşafaka Doğuş: Wanamaker 15, Mehmet Yağmur 3, Anderson 11, Clyburn 20, Semih Erden 3, Wilbekin 23, Furkan Aldemir, Birkan Batuk, Moerman, Bertans, Harangody 11

Maccabi FOX: Seeley, Goudelock 23, Smith 12, Weems 9, Iverson 10, Rudd 17, Ohayon 4, Pnini 3, Landesberg 6

1. Periyot: 13-22

Devre: 31-48

3. Periyot: 58-61

5 faulle çıkan: 38.56 Harangody (Darüşşafaka Doğuş)