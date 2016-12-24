Didem Soydan’dan Arda Turan sorusuna net yanıt!

Ünlü manken Didem Soydan, Star Wars serisinin vizyona giren yeni filmi, ‘Rogue One’ için düzenlenen etkinlikte Arda Turan hakkında konuştu. Serinin bütün filmlerini izlediğini ve Star Wars hayranı olduğunu söyleyen Soydan, Arda Turan sorusuna da yanıt verdi. Gazeteciler Didem Soydan’a, Barcelona’da top koşturan milli yıldız Arda Turan ile geçtiğimiz haftalarda hakkında çıkan aşk haberlerini hatırlattı.
Soydan, konu ile ilgili şöyle konuştu:
“Arda’yla aynı arkadaş ortamında bulunduk. Yazıldığı gibi durumlar olmadı. Bu konu ile ilgili bir daha konuşmak istemiyorum.”
NE OLMUŞTU?
Barcelona’nın Türk oyuncusu Arda Turan’ın önceki akşam bir partide manken Didem Soydan ile yakınlaşdığı iddia edilmişti. Beyoğlu’daki mekana Burak Yılmaz ile birlikte gelen Arda Turan 31 numaralı odadaki özel doğum günü partisine katılmıştı. Partide manken Didem Soydan da vardı. Gecenin ilerleyen saatlerinde Arda Turan ile Didem Soydan’ın yakınlaştığı belirtilmişti. Etraftaki bakışlara aldırmadan samimi görüntüler sergileyen, sarmaş dolaş dans eden ikili kafaları karıştırdığı iddia edilmişti.