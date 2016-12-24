Didem Soydan’dan Arda Turan sorusuna net yanıt!

Adı Barcelona'nın yıldız oyuncusu Arda Turan ile anılan Didem Soydan'dan milli futbolcu için açıklama geldi.

Ünlü manken Didem Soydan, Star Wars serisinin vizyona giren yeni filmi, ‘Rogue One’ için düzenlenen etkinlikte Arda Turan hakkında konuştu. Serinin bütün filmlerini izlediğini ve Star Wars hayranı olduğunu söyleyen Soydan, Arda Turan sorusuna da yanıt verdi. Gazeteciler Didem Soydan’a, Barcelona’da top koşturan milli yıldız Arda Turan ile geçtiğimiz haftalarda hakkında çıkan aşk haberlerini hatırlattı.

Arda Turan Paris`te düğüne katıldıBarcelona’nın milli futbolcusu Arda Turan, yakın arkadaşı Erman Ademoğlu ile Açalya Samyeli Danoğlu’nun Paris’teki düğünlerine katıldı.İlgili Haberi Oku

Soydan, konu ile ilgili şöyle konuştu:

“Arda’yla aynı arkadaş ortamında bulunduk. Yazıldığı gibi durumlar olmadı. Bu konu ile ilgili bir daha konuşmak istemiyorum.”

`Barcelona Arda Turan`ı satmayı düşünüyor`İspanyol El Mundo Deportivo Gazetesi, Barcelona’nın sportif ve ekonomik gerekçelerle Arda Turan’ı satmayı düşündüğünü yazdı. Gösterdiği üstün form ile eski değerini geri kazanan 29 yaşındaki futbolcu hakkında yazılan bu haber şaşkınlık yarattı.İlgili Haberi Oku

NE OLMUŞTU?

Barcelona’nın Türk oyuncusu Arda Turan’ın önceki akşam bir partide manken Didem Soydan ile yakınlaşdığı iddia edilmişti. Beyoğlu’daki mekana Burak Yılmaz ile birlikte gelen Arda Turan 31 numaralı odadaki özel doğum günü partisine katılmıştı. Partide manken Didem Soydan da vardı. Gecenin ilerleyen saatlerinde Arda Turan ile Didem Soydan’ın yakınlaştığı belirtilmişti. Etraftaki bakışlara aldırmadan samimi görüntüler sergileyen, sarmaş dolaş dans eden ikili kafaları karıştırdığı iddia edilmişti.