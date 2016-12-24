Emre Çolak: Babel’in gidişine üzüldüm

Deportivo La Coruna forması giyen Emre Çolak, Beşiktaş'a transfer olan takım arkadaşı Ryan Babel'i anlattı.

İspamya La Liga’da Deportivo forması giyen milli futbolcu Emre Çolak, Beşiktaş’ın yeni transferi Ryan Babel hakkında konuştu.

Lig TV’ye konuşan Emre, “Babel’le birlikte hep aynı evdeydik. Onunla hiç ayrılmıyorduk. Ayrılmasına kendi adıma çok üzüldüm çünkü çok katkı sağlıyordu takımımıza. Kendisi çok isteyerek gitti Beşiktaş’a. Hem insanlığı, hem takım arkadaşlığı harikaydı. Beşiktaş’a büyük katkı vereceğini düşünüyorum. Çok kaliteli bir oyuncu ve oldukça formda” dedi.

Sezon başında Galatasaray’dan kiralık olarka Deportivo’ya transfer olan Emre, Türkiye’ye dönmeyi düşünmediğini de belirtirken, “Büyük konuşmayayım ama Türkiye’ye dönmeyi hiç düşünmüyorum. Her şey çok güzel gidiyor, burada mutluyum” şeklinde konuştu.