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26 Aralık 2016 20:00
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Fenerbahçe’nin Trabzon programı

Spor Toto Süper Lig'in 16 haftasında Trabzonspor deplasmanına gidecek olan Fenerbahçe'nin Trabzon programı belli oldu.
13:2524 Aralık 2016
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Fenerbahçe’nin Trabzon programı

Lider Medipol Başakşehir’in 7 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe,Avni Aker Stadı’nda bordo-mavili ekibin rakibi olacak. Antalyaspor yenilgisinin ardından iç sahada Gençlerbirliği’ni 3-0 mağlup eden Fenerbahçe’de hedef, devre arasına 3 puanla girmek.

Pazartesi günü oynanacak olan karşılaşma öncesinde 25 Aralık Pazar günü Samandıra Can Bartu Tesisleri’ndeki son antrenmanını yapacak olan Fenerbahçe, idmanın ardından Sabiha Gökçen Havalimanından kalkacak uçakla Trabzon’a hareket edecek. Burada kampa girecek olan sarı-lacivertliler, pazartesi günü karşılaşmanın ardından İstanbul’a geri dönecek.

Etiketler
Fenerbahçe spor toto süper lig trabzonspor
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