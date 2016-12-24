Fenerbahçe’ye Gabriel Barbosa müjdesi!

Teknik Direktör Advocaat'ın raporu doğrultusunda takviye çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe yönetimi, Inter'in yıldız futbolcusu Gabriel Barbosa'nın transferinde sona geldi. Kulübünde fazla forma şansı bulamayan Brezilyalı hücum futbolcusunun sezon sonuna kadar sarı-lacivertlilere kiralanmasına İtalyan ekibi sıcak bakıyor. Kanarya'da tüm iş, 20 yaşındaki yıldızı ikna etmeye kaldı.
ESKİLER DEVREDE
Inter ile 2021'e kadar kontratı olan Gabigol, Fenerbahçe'de daha önce forma giyen Brezilyalı futbolculardan da kulüp hakkında bilgi aldı. Kanarya'nın eski yıldızları Alex ve Deivid, Barbosa'ya, Fenerbahçe hakkında övgü dolu sözler sarf etti. Özellikle Alex, Brezilyalı yıldıza, “Futbolu çok seven bir ülkenin en büyük taraftarının önünde olacaksın. Fenerbahçe büyük bir camia ve orada oynamak büyük keyif” dedi.
SICAK BAKIYOR
Alex ve Deivid'in övgü dolu sözleri sonrasında Türkiye'ye gitme konusunda yumuşayan Gabigol'ün, sarı-lacivertlilerin teklifine sıcak baktığı kaydedildi. İtalyan ekibi de Brezilyalı yıldızın tecrübe kazanması için Fenerbahçe’nin iyi bir seçenek olduğunu düşünüyor. Daha fazla forma giyebileceği bir takıma gitmek isteyen Barbosa'nın, sarı-lacivertli kulübün teklifine “evet” demesinin an meselesi olduğu öğrenildi.