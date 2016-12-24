Galatasaray’a Serdar Aziz müjdesi

Osmanlıspor maçında sağ diz arka çapraz bağında kopma, ön çapraz bağında gerilme ve menisküs yırtığı tespit edilen Galatasaray'ın milli stoperi Serdar Aziz'in 6-8 hafta arasında özel bir dizlik kullanacağı ve daha sonra çalışmalara başlayacağı belirtildi.

Galatasaray’da Serdar Aziz sevinci yaşanıyor. Osmanlıspor maçında sağ diz arka çapraz bağında kopma, ön çapraz bağında gerilme ve menisküs yırtığı tespit edilen milli futbolcunun sezonu kapatmadığını kulüp doktoru Yener İnce açıkladı. Dün sarı-kırmızılı takımda sakatlığı bulunan isimler hakkında açıklamalarda bulunan İnce, Serdar'ın ameliyat edilmeyeceğini belirterek, “Kendisi için özel bir dizlik yaptırdık. Onu 6-8 hafta arası kullanacak. Sonra çalışmalara başlayacak” dedi.

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Yaklaşık olarak Serdar'ın 3 ay sonra sahadaki yerini alması bekleniyor. Eren, Chedjou, Sneijder ve De Jong'un sakatlıkları olmadığını dile getiren İnce, 4 futbolcunun Alanyaspor karşısında sahada olacaklarının altını çizdi. Podolski’nin durumunun iyi olduğunu ancak riske etmeyeceklerini belirten İnce, “Oynamasına izin vermedik ve 4 Ocak'tan itibaren bizimle beraber olacak. Sinan ve Tolga ise Alanyaspor maçında oynayamayacaklar” diye konuştu.